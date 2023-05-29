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До 9 осіб зросла кількість постраждалих на Харківщині через удар «Іскандером»

Події 16:22   29.05.2023
Оксана Якушко
До 9 осіб зросла кількість постраждалих на Харківщині через удар «Іскандером» Фото: Харківська обласна прокуратура

Стало відомо ще про двох постраждалих жінок від ракетного удару “Іскандером” на Куп’янщині.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Надійшла інформація про поранення ще двох жінок 73 та 63 років. Усього 9 осіб травмовано», – розповів він.

Також спікер ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив про поранення через ракетний удар 15-річного підлітка.

Читайте також: Ворог ударив по Куп’янщині «Іскандером»: серед постраждалих – діти та вагітна

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 16:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стало відомо ще про двох постраждалих жінок від ракетного удару “Іскандером” на Куп’янщині.".