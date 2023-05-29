До 9 осіб зросла кількість постраждалих на Харківщині через удар «Іскандером»
Фото: Харківська обласна прокуратура
Стало відомо ще про двох постраждалих жінок від ракетного удару “Іскандером” на Куп’янщині.
Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
«Надійшла інформація про поранення ще двох жінок 73 та 63 років. Усього 9 осіб травмовано», – розповів він.
Також спікер ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив про поранення через ракетний удар 15-річного підлітка.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 16:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стало відомо ще про двох постраждалих жінок від ракетного удару “Іскандером” на Куп’янщині.".