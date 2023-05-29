9 человек пострадали на Харьковщине из-за удара «Искандером» по Ковшаровке

Стало известно еще о двоих пострадавших женщинах от ракетного удара «Искандером» по Купянщине.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«Поступила информация о ранении еще двух женщин 73 и 63 лет. Всего 9 человек травмированы», — рассказал он.

Также спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил о ранении из-за ракетного удара 15-летнего подростка.