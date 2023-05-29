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9 человек пострадали на Харьковщине из-за удара «Искандером» по Ковшаровке

Происшествия 16:22   29.05.2023
Оксана Якушко
9 человек пострадали на Харьковщине из-за удара «Искандером» по Ковшаровке Фото: Харьковская областная прокуратура

Стало известно еще о двоих пострадавших женщинах от ракетного удара «Искандером» по Купянщине.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«Поступила информация о ранении еще двух женщин 73 и 63 лет. Всего 9 человек травмированы», — рассказал он.

Также спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил о ранении из-за ракетного удара 15-летнего подростка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 16:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стало известно еще о двоих пострадавших женщинах от ракетного удара «Искандером» по Купянщине.".