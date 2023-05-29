9 человек пострадали на Харьковщине из-за удара «Искандером» по Ковшаровке
Фото: Харьковская областная прокуратура
Стало известно еще о двоих пострадавших женщинах от ракетного удара «Искандером» по Купянщине.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
«Поступила информация о ранении еще двух женщин 73 и 63 лет. Всего 9 человек травмированы», — рассказал он.
Также спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил о ранении из-за ракетного удара 15-летнего подростка.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 16:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стало известно еще о двоих пострадавших женщинах от ракетного удара «Искандером» по Купянщине.".