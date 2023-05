Виставка “Війна ще не закінчилася” відкрилася в центрі Харкова (сюжет)

На майдані Свободи у Харкові відкрили виставку “Війна ще не закінчилася”, присвячену злочинам рф проти медіа. За даними Інституту масової інформації, їх з початку повномасштабної війни – понад пів тисячі. Це вбивства, катування, поранення журналістів. Відомо про шістдесят загиблих працівників ЗМІ, десятьох з них було вбито під час виконання професійних обов’язків. Пів сотні медійників загинули як учасники бойових дій, унаслідок російських обстрілів чи катувань. Виставка у Харкові триватиме до 26 червня.

У Харкові відкрилася виставка The war is not over yet («Війна ще не закінчилася»), присвячена злочинам росіян проти медійників. На стендах – фото працівників ЗМІ, які загинули, були поранені чи потрапили в полон під час повномасштабної війни.

Оксана Іванець, підполковник, спеціальна кореспондентка інформагентства «АрміяInform» МО

Так, ми повинні говорити про наших полеглих героїв, про наших полеглих колег, оскільки наразі саме устами засобів масової інформації доноситься правда світові про принади «русского мира». І ці полеглі герої, я з точністю можу сказати це слово, вони герої для нас на рівні з хлопцями та дівчатами із Сил безпеки й оборони, які також віддають своє життя за незалежність нашої держави.

Інститутом масової інформації з початку повномасштабної війни зафіксовано 509 злочинів проти журналістів з боку росіян.

Марія Малевська, власна кореспондентка телеканалу «СТБ»

Коли тобі доводиться записувати інтерв’ю з мером міста, лежачи обличчям в землю, як це у нас було минулого літа в Барвінковому, ти розумієш, що ти просто не можеш виконати якісно свою роботу. Ти маєш і хочеш показати людям, що відбувається в якомусь прифронтовому або деокупованому населеному пункті. І щоб виконати цю свою роботу, ти маєш думати про свою безпеку, безпеку водія, оператора. Бо головна наша мета – вціліти, довезти цей матеріал і передати його в ефір.

З 24 лютого 2022 року десятьох журналістів було вбито під час виконання професійних обов’язків. Пів сотні медійників загинули внаслідок російських обстрілів чи катувань.

Марія Малевська, власна кореспондентка телеканалу «СТБ»

Я знаю Сашка Махова. Саша приїжджав до Харкова за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення проводити тренінг з військової журналістики. Це був прекрасний тренінг, це був прекрасний день. Бо Саша був по обидва боки камери. Він 2014 року виїхав з Луганська. Працював журналістом, потім відвоював. І, відслуживши, повернувся у професію на канал. 4 травня під Ізюмом Сашко загинув. Останнє він писав мені: «Маша, села нема. Села просто нема. Нас розстрілюють з танків». Це було село Довгеньке під Ізюмом. Ми були там. Справді, це суцільні руїни.

Виставка майже рік мандрує українськими містами. Її вже побачили в Полтаві, Києві, Боярці, Вінниці та Одесі.

Оксана Іванець, підполковник, спеціальна кореспондентка інформагентства «АрміяInform» МО

Мало того, що я журналіст, я ще військова. І це моя війна теж. Я – боєць інформаційного фронту. І який би це не був сумний досвід, але я маю цей досвід. І теж можу доносити світові про біди, горе наших людей саме через цю війну.

У Харкові виставка триватиме до 26 червня.