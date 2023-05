Выставка «Война еще не закончилась» открылась в центре Харькова (сюжет)

На площади Свободы в Харькове открыли выставку «Война еще не закончилась», посвященную преступлениям рф против медиа. По данным Института массовой информации, их с начала полномасштабной войны — более полутысячи. Это убийства, пытки, ранения журналистов. Известно о шестидесяти погибших работниках СМИ, десять из них были убиты при исполнении профессиональных обязанностей. Полсотни медийщиков погибли как участники боевых действий, в результате российских обстрелов или пыток. Выставка в Харькове продлится до 26 июня.

В Харькове открылась выставка The war is not over yet («Война еще не закончилась»), посвященная преступлениям россиян против медийщиков. На стендах — фото работников СМИ, которые погибли, были ранены или попали в плен во время полномасштабной войны.

Оксана Иванец, подполковник, специальный корреспондент информагентства «АрмияInform» МО

Да, мы должны говорить о наших павших героях, о наших павших коллегах, поскольку сейчас именно устами средств массовой информации доносится правда миру о прелестях «русского мира». И эти павшие герои, я с точностью могу сказать это слово, они герои для нас наравне с ребятами из Сил безопасности и обороны, которые также отдают свою жизнь за независимость нашего государства.

Институтом массовой информации с начала полномасштабной войны зафиксировано 509 преступлений против журналистов со стороны россиян.

Мария Малевская, собственный корреспондент телеканала «СТБ»

Когда тебе приходится записывать интервью с мэром города, лежа лицом в землю, как это у нас было прошлым летом в Барвенково, ты понимаешь, что просто не можешь выполнить качественно свою работу. Ты должен и хочешь показать людям, что происходит в каком-то прифронтовом или деоккупированном населенном пункте. И чтобы выполнить эту свою работу, ты должен думать о своей безопасности, безопасности водителя, оператора. Потому что главная наша цель — уцелеть, довезти этот материал и передать его в эфир.

С 24 февраля 2022 года десять журналистов были убиты при исполнении профессиональных обязанностей. Полсотни медийщиков погибли в результате российских обстрелов или пыток.

Я знаю Сашу Махова. Саша приезжал в Харьков за несколько дней до начала полномасштабного вторжения проводить тренинг по военной журналистике. Это был прекрасный тренинг, это был прекрасный день. Потому что Саша был по обе стороны камеры. Он в 2014 году уехал из Луганска. Работал журналистом, потом отвоевал. И, отслужив, вернулся в профессию на канал. 4 мая под Изюмом Саша погиб. Последнее он писал мне: «Маша, села нет. Села просто нет. Нас расстреливают из танков». Это было село Долгенькое под Изюмом. Мы были там. Действительно, это сплошные руины.

Выставка около года путешествует по украинским городам. Ее уже увидели в Полтаве, Киеве, Боярке, Виннице и Одессе.

Мало того, что я журналист, я еще военная. И это моя война тоже. Я — боец информационного фронта. И какой бы это ни был печальный опыт, но я имею этот опыт. И тоже могу доносить миру о бедах, горе наших людей именно из-за этой войны.

В Харькове выставка продлится до 26 июня.

