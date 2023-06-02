Синєгубов повідомив про другого пораненого через ракетний удар по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки минулої доби в області. Поранено п’ятьох людей – двох у Харкові та трьох – у Вовчанську.

“За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджено будівлі цивільного підприємства, поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці”, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби армія РФ обстрілювала Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони області.

“Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин “Веселка”, приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення”, – поінформував Синєгубов.