Live
  • П’ятниця 02.06.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Синєгубов повідомив про другого пораненого через ракетний удар по Харкову

Події 08:36   02.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про другого пораненого через ракетний удар по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки минулої доби в області. Поранено п’ятьох людей – двох у Харкові та трьох – у Вовчанську.

“За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджено будівлі цивільного підприємства, поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці”, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби армія РФ обстрілювала Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони області.

Читайте також:  Військові цілі на Бєлгородщині знищать, щоби не обстрілювали Харків — Світан

“Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин “Веселка”, приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення”, – поінформував Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Військові цілі на Бєлгородщині знищать, щоби не обстрілювали Харків – Світан
Військові цілі на Бєлгородщині знищать, щоби не обстрілювали Харків – Світан
02.06.2023
Вибухи в Харкові. Ворог ударив ракетами по Індустріальному району – Терехов
Вибухи в Харкові. Ворог ударив ракетами по Індустріальному району – Терехов
01.06.2023
Синєгубов повідомив про другого пораненого через ракетний удар по Харкову
Синєгубов повідомив про другого пораненого через ракетний удар по Харкову
02.06.2023
Бої на Бєлгородщині: оцінка Інституту вивчення війни
Бої на Бєлгородщині: оцінка Інституту вивчення війни
02.06.2023
Вночі ворог атакував Україну ракетами та “Шахедами”. ППО знищила все
Вночі ворог атакував Україну ракетами та “Шахедами”. ППО знищила все
02.06.2023
Сьогодні 2 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 червня: яке свято та день в історії
02.06.2023

Новини за темою:

07:24
Армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Харківщини, по 3 завдали авіаударів
21:12
Примусову евакуацію дітей знову можуть оголосити на Харківщині – Синєгубов
15:51
Синєгубов про бої на Бєлгородщині: “Ми це лише вітаємо”
15:43
Синєгубов про удар по Харкову: розраховували, що на підприємстві є робітники
14:50
63-річна жінка постраждала внаслідок ударів по Індустріальному району

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про другого пораненого через ракетний удар по Харкову»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 08:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки минулої доби в області. Поранено п’ятьох людей – двох у Харкові та трьох – у Вовчанську".