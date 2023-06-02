Синегубов сообщил о втором раненом из-за ракетного удара по Харькову

Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги минувших суток в области. Ранены пять человек — двое в Харькове и трое — в Волчанске.

«По уточненной информации, в результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова повреждены здания гражданского предприятия, ранения получили женщина 63 лет и 56-летний мужчина. В госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте», — отметил начальник ХОВА.

В течение суток армия РФ обстреливала Чугуевский, Харьковский и Купянский районы области.

«В течение дня российские оккупанты массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе поврежден магазин «Радуга», помещения пожарной части, жилые дома, произошли пожары. В результате обстрелов три человека получили ранения», — проинформировал Синегубов.