Синегубов сообщил о втором раненом из-за ракетного удара по Харькову
Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги минувших суток в области. Ранены пять человек — двое в Харькове и трое — в Волчанске.
«По уточненной информации, в результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова повреждены здания гражданского предприятия, ранения получили женщина 63 лет и 56-летний мужчина. В госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте», — отметил начальник ХОВА.
В течение суток армия РФ обстреливала Чугуевский, Харьковский и Купянский районы области.
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«В течение дня российские оккупанты массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе поврежден магазин «Радуга», помещения пожарной части, жилые дома, произошли пожары. В результате обстрелов три человека получили ранения», — проинформировал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги минувших суток в области. Ранены пять человек — двое в Харькове и трое — в Волчанске".