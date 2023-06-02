Спадщина Кернеса Терехову більше не потрібна – політолог
“Успішний Харків”…. Чекає на ребрендинг”. Таку думку висловив Микита Трачук, експерт Українського інституту політики, про майбутнє спадщини екс-мера Геннадія Кернеса.
“Цікаві справи відбуваються у Харкові: син Геннадія Кернеса Кирило звернувся до суду з вимогою заборонити “Блоку Кернеса” використати в назві прізвище його батька. Нібито керівництво партії давно не має відношення до покійного мера і “вичищає” з пам’яті харків’ян все, що було пов’язано” з Кернесом та його роботою.
Найцікавіше — Кирило в чомусь має рацію. І ось у чому.
По-перше, мер Ігор Терехов давно знайшов у Харкові свою суб’єктність. Спадщина Кернеса йому більше не потрібна – він створює свою. Але особисто відмовитися від знаменитого прізвища в партійному бренді було б неправильно, насамперед щодо самого Кернеса. Та й харків’яни не зрозуміють. Але тепер з Терехова знято всі моральні борги перед попередником: мер, що діє, вільний самостійно будувати особистий проект — умовний “Блок Терехова”. Перспективи такого проекту суто позитивні: у найкритичніші для міста моменти Терехов виявив себе як гідний та досвідчений керівник. Харків’яни це запам’ятали, і майбутній “Блок Терехова” має всі шанси надовго стати провідною політсилою у місті та регіоні.
По-друге, назва партії – “Блок Кернеса” – вже нічого не відображає. Це симулякр, форма без змісту. Геннадій Адольфович був мером зовсім іншого Харкова. Сьогодні весь зміст — у Терехова: його особистий бренд, перевірена команда, владна вертикаль та підтримка виборців.
По-третє, незрозумілий мотив Кирила Кернеса. Сам він за час війни ніяк себе не виявив, особливого інтересу до політики також ніколи не мав (хоча й був колись головою фракції імені батька в облраді), та й узагалі відомий лише через прізвище.
Із чим пов’язана така активність? Чи не використовує хтось сина покійного мера? Чи не стоять за ним екс-“регіонали”, посунуті Тереховим від корупційного впливу в місті та спраглі до реваншу? А, можливо, має сенс пошукати в тому, що відбувається, і “російський слід”? Адже ворог цілком може втемну використати ситуацію з метою розхитати ситуацію у ключовому для країни і фронту місті — чого допустити ніяк не можна”.
Микита Трачук, експерт Українського інституту політики
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 19:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Успішний Харків”…. Чекає на ребрендинг”. Таку думку висловив Микита Трачук, експерт Українського інституту політики, про майбутнє спадщини екс-мера Геннадія Кернеса. ".