Live
  • П’ятниця 02.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Спадщина Кернеса Терехову більше не потрібна – політолог

Політика 19:13   02.06.2023
Оксана Якушко
Спадщина Кернеса Терехову більше не потрібна – політолог

“Успішний Харків”…. Чекає на ребрендинг”. Таку думку висловив Микита Трачук, експерт Українського інституту політики, про майбутнє спадщини екс-мера Геннадія Кернеса. 

“Цікаві справи відбуваються у Харкові: син Геннадія Кернеса Кирило звернувся до суду з вимогою заборонити “Блоку Кернеса” використати в назві прізвище його батька. Нібито керівництво партії давно не має відношення до покійного мера і “вичищає” з пам’яті харків’ян все, що було пов’язано” з Кернесом та його роботою.

Найцікавіше — Кирило в чомусь має рацію. І ось у чому.

По-перше, мер Ігор Терехов давно знайшов у Харкові свою суб’єктність. Спадщина Кернеса йому більше не потрібна – він створює свою. Але особисто відмовитися від знаменитого прізвища в партійному бренді було б неправильно, насамперед щодо самого Кернеса. Та й харків’яни не зрозуміють. Але тепер з Терехова знято всі моральні борги перед попередником: мер, що діє, вільний самостійно будувати особистий проект — умовний “Блок Терехова”. Перспективи такого проекту суто позитивні: у найкритичніші для міста моменти Терехов виявив себе як гідний та досвідчений керівник. Харків’яни це запам’ятали, і майбутній “Блок Терехова” має всі шанси надовго стати провідною політсилою у місті та регіоні.

По-друге, назва партії – “Блок Кернеса” – вже нічого не відображає. Це симулякр, форма без змісту. Геннадій Адольфович був мером зовсім іншого Харкова. Сьогодні весь зміст — у Терехова: його особистий бренд, перевірена команда, владна вертикаль та підтримка виборців.

По-третє, незрозумілий мотив Кирила Кернеса. Сам він за час війни ніяк себе не виявив, особливого інтересу до політики також ніколи не мав (хоча й був колись головою фракції імені батька в облраді), та й узагалі відомий лише через прізвище.

Із чим пов’язана така активність? Чи не використовує хтось сина покійного мера? Чи не стоять за ним екс-“регіонали”, посунуті Тереховим від корупційного впливу в місті та спраглі до реваншу? А, можливо, має сенс пошукати в тому, що відбувається, і “російський слід”? Адже ворог цілком може втемну використати ситуацію з метою розхитати ситуацію у ключовому для країни і фронту місті — чого допустити ніяк не можна”.

Микита Трачук, експерт Українського інституту політики

Читайте також: «Блок Кернеса» без Кернеса: син покійного мера звернувся до суду (документ)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Усі укриття Харкова мають бути відкриті, сьогодні стартують перевірки – мерія
Усі укриття Харкова мають бути відкриті, сьогодні стартують перевірки – мерія
02.06.2023
Мати загинула, батько з 3 дітьми в лікарні через підрив авто на Харківщині
Мати загинула, батько з 3 дітьми в лікарні через підрив авто на Харківщині
02.06.2023
По Ківшарівці знову вдарили авіабомбами: 2 загиблих, серед поранених – дитина
По Ківшарівці знову вдарили авіабомбами: 2 загиблих, серед поранених – дитина
02.06.2023
Спадщина Кернеса Терехову більше не потрібна – політолог
Спадщина Кернеса Терехову більше не потрібна – політолог
02.06.2023
Синєгубов про удар по Харкову: розраховували, що на підприємстві є робітники
Синєгубов про удар по Харкову: розраховували, що на підприємстві є робітники
01.06.2023
У Харкові чутно вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари
У Харкові чутно вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари
02.06.2023

Новини за темою:

19:33
Усі укриття Харкова мають бути відкриті, сьогодні стартують перевірки – мерія
19:13
Спадщина Кернеса Терехову більше не потрібна – політолог
19:05
По Ківшарівці знову вдарили авіабомбами: 2 загиблих, серед поранених – дитина
18:53
Ворог обстріляв 29 населених пунктів Харківщини та завдав авіаудару – Генштаб
18:25
Харківські копи врятували песика, який опинився в пастці (фото)

  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Спадщина Кернеса Терехову більше не потрібна – політолог»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 19:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Успішний Харків”…. Чекає на ребрендинг”. Таку думку висловив Микита Трачук, експерт Українського інституту політики, про майбутнє спадщини екс-мера Геннадія Кернеса. ".