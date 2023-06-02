Наследие Кернеса Терехову больше не нужно — политолог

«Успешный Харьков»…. Ждёт ребрендинг». Такое мнение высказал Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, о будущем наследия экс-мера Геннадия Кернеса.

«Интересные дела творятся в Харькове: сын Геннадия Кернеса Кирилл обратился в суд с требованием запретить «Блоку Кернеса» использовать в названии фамилию его отца. Якобы руководство партии давно не имеет отношения к покойному мэру и «вычищает» из памяти харьковчан всё, что было связано с Кернесом и его работой.

Самое интересное — Кирилл в чём-то прав. И вот в чём.

Во-первых, мэр Игорь Терехов давно обрёл в Харькове свою субъектность. Наследие Кернеса ему больше не нужно — он создаёт своё. Но самолично отказаться от знаменитой фамилии в партийном бренде было бы неправильно, прежде всего в отношении самого Кернеса. Да и харьковчане не поймут. Но теперь с Терехова сняты все моральные долги перед предшественником: действующий мэр волен самостоятельно строить личный проект — условный «Блок Терехова». Перспективы такого проекта сугубо положительные: в самые критические для города моменты Терехов проявил себя как достойный и опытный руководитель. Харьковчане это запомнили, и будущий «Блок Терехова» имеет все шансы надолго стать лидирующей политсилой в городе и регионе.

Во-вторых, название партии — «Блок Кернеса» — уже ничего не отражает. Это симулякр, форма без содержания. Геннадий Адольфович был мэром совершенно иного Харькова. Сегодня всё содержание — у Терехова: его личный бренд, проверенная команда, властная вертикаль и поддержка избирателей.

В-третьих, непонятен мотив Кирилла Кернеса. Сам он за время войны никак себя не проявил, особого интереса к политике также никогда не имел (хотя и был когда-то главой фракции имени отца в облсовете), да и вообще — известен лишь из-за фамилии.

С чем связана такая активность? Не использует ли кто-то сына покойного мэра? Не стоят ли за ним экс-«регионалы», отодвинутые Тереховым от коррупционного влияния в городе и жаждущие реванша? А возможно, имеет смысл поискать в происходящем и «русский след»? Ведь враг вполне может втёмную использовать ситуацию с целью расшатать обстановку в ключевом для страны и фронта городе — чего допустить никак нельзя».

Никита Трачук, эксперт Украинского института политики