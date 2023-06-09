Годував окупантів м’ясом та платив податки в РФ: на Харківщині піймали фермера

Правоохоронці затримали 48-річного керівника сільськогосподарського підприємства з Куп’янського району, який перереєстрував своє підприємство за російським законодавством та годував окупантів м’ясом.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, після захоплення частини регіону зрадник підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією та військовими РФ.

Встановлено, що з квітня до серпня 2022 року, зловмисник добровільно на постійній основі надавав окупантам м’ясо худоби, яка вирощувалася на його фермі.

Також колаборант перереєстрував своє підприємство за російським законодавством у фейкових податкових органах окупантів та платив податки до бюджету країни-агресорки. Для цього він навіть відкрив банківський рахунок у валюті РФ в одному з російських банків.

За даними слідства, протягом липня-серпня минулого року він незаконно вивіз до Росії щонайменше 40 тонн насіння соняшника на загальну суму понад півмільйона гривень.

До того ж на початку окупації колаборант добровільно передав військовим РФ свій позашляховик.

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці знайшли його та затримали.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває у СІЗО.