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Кормил оккупантов мясом и платил налоги в РФ: на Харьковщине поймали фермера

Общество 15:41   09.06.2023
Виктория Яковенко
Кормил оккупантов мясом и платил налоги в РФ: на Харьковщине поймали фермера Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали 48-летнего руководителя сельскохозяйственного предприятия из Купянского района, который перерегистрировал свое предприятие по российскому законодательству и кормил оккупантов мясом.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, после захвата части региона предатель поддержал российских захватчиков и добровольно начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией и военными РФ.

Установлено, что с апреля по август 2022 года злоумышленник добровольно на постоянной основе предоставлял оккупантам мясо скота, который выращивался на его ферме.

Также коллаборант перерегистрировал свое предприятие по российскому законодательству в фейковых налоговых органах оккупантов и также платил налоги в бюджет страны-агрессора. С этой целью он даже открыл банковский счет в валюте РФ в одном из российских банков.

По данным следствия, в течение июля-августа прошлого года он незаконно вывез в Россию по меньшей мере 40 тонн семян подсолнечника на общую сумму более полумиллиона гривен.

К тому же в начале оккупации коллаборант добровольно передал военным РФ свой внедорожник.

После освобождения региона злоумышленник пытался «залечь на дно» и избежать правосудия. Однако правоохранители нашли его и задержали.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Сейчас он находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 15:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 48-летнего руководителя сельскохозяйственного предприятия из Купянского района, который перерегистрировал свое предприятие по российскому законодательству и кормил оккупантов мясом. ".