На Харьковщине будут судить «народных дружинников», которые убили двух человек
Группа«народных дружинников» во время оккупации села Хотимля на Чугуевщине жестоко убили двух человек.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте прошлого года во время оккупации села Хотимля группа лиц организовала собственный орган – «народную дружину». В нее вошли экс-правохранитель и трое местных жителей. Они «боролись» с воровством в селе и проводили с односельчанами «разъяснительную работу».
В конце марта «дружинникам» стало известно о том, что женщина и мужчина якобы совершили кражу. Взяв телескопическую палку, металлические трубы, арматуру, деревянные трости, мужчины пошли к ним совершать «правосудие».
Сначала обвиняемые избили мужчину и женщину, а затем оттащили их тела к местному водоему и столкнули в воду.
Пострадавшие пытались выбраться на берег, но злоумышленники не дали им спастись: они начали бросать в головы людей тяжелые куски бетона.
Доведя «наказание» до конца и убедившись, что мужчина и женщина умерли, злоумышленники ушли с места преступления.
Экс-правоохранитель и еще один злоумышленник сбежали на территорию РФ. Им сообщено о подозрении заочно и объявлено в розыск.
Их двух подельников в середине марта правоохранители задержали. Сейчас оба находятся в СИЗО. Их обвиняют по факту умышленного убийства двух лиц, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группа«народных дружинников» во время оккупации села Хотимля на Чугуевщине жестоко убили двух человек.".