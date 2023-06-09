Продавал российские «симки» в захваченном Купянске: предатель подался в бега

Правоохранители разоблачили 31-летнего жителя Купянска, который во время оккупации города организовал продажу стартовых пакетов российского оператора связи.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина, поддерживая «русский мир», пошел на сотрудничество с врагом. Подозреваемый получил разрешение от оккупантов и, оформив на себя помещение, организовал торговую точку, где продавал стартовые пакеты российского мобильного оператора связи.

Коллаборант распространял сим-карты с июня по сентябрь прошлого года, до деоккупации населенного пункта.

Правоохранители добавили, что подозреваемый также активно пытался убедить других жителей города поддерживать действия РФ и сотрудничать с оккупантами.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УКУ).

Сейчас подозреваемый скрывается от следствия — решается вопрос об объявлении его в розыск.