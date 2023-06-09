Продав російські “сімки” в окупованому Куп’янську: зрадник втік

Правоохоронці викрили 31-річного мешканця Куп’янська, який під час окупації міста організував продаж стартових пакетів російського оператора зв’язку.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік, підтримуючи «руський мир», пішов на співпрацю з ворогом. Підозрюваний отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку.

Колаборант розповсюджував сім-карти з червня по вересень минулого року, до деокупації населеного пункту.

Правоохоронці додали, що підозрюваний активно намагався переконати інших мешканців міста підтримувати дії РФ та співпрацювати з окупантами.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 ККУ).

Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення його у розшук.