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Продав російські “сімки” в окупованому Куп’янську: зрадник втік

12:30   09.06.2023
Вікторія Яковенко
Продав російські “сімки” в окупованому Куп’янську: зрадник втік Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили 31-річного мешканця Куп’янська, який під час окупації міста організував продаж стартових пакетів російського оператора зв’язку.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік, підтримуючи «руський мир», пішов на співпрацю з ворогом. Підозрюваний отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку.

Колаборант розповсюджував сім-карти з червня по вересень минулого року, до деокупації населеного пункту.

Правоохоронці додали, що підозрюваний активно намагався переконати інших мешканців міста підтримувати дії РФ та співпрацювати з окупантами.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 ККУ).

Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 12:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 31-річного мешканця Куп’янська, який під час окупації міста організував продаж стартових пакетів російського оператора зв’язку.".