На Харківщині заочно судять “народного міліціонера”
Прокуратура повідомила про суд над черговим зрадником, який розгулював Ізюмом на Харківщині у футболці з “Z” та прапором РФ.
“Мешканець м. Ізюм під час окупації населеного пункту обійняв посаду “оперуповаженого карного розшуку“ в так званій “народній міліції“. Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Від слідства фанат “русского мира” переховується. Його судять заочно в Київському райсуді Харкова. 33-річного чоловіка звинувачують у колабораціонізмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про суд над черговим зрадником, який розгулював Ізюмом на Харківщині у футболці з “Z” та прапором РФ".