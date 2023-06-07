На Харківщині заочно судять “народного міліціонера”

Прокуратура повідомила про суд над черговим зрадником, який розгулював Ізюмом на Харківщині у футболці з “Z” та прапором РФ.

“Мешканець м. Ізюм під час окупації населеного пункту обійняв посаду “оперуповаженого карного розшуку“ в так званій “народній міліції“. Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Від слідства фанат “русского мира” переховується. Його судять заочно в Київському райсуді Харкова. 33-річного чоловіка звинувачують у колабораціонізмі.