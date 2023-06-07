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На Харківщині заочно судять “народного міліціонера”

Суспільство 10:47   07.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині заочно судять “народного міліціонера”

Прокуратура повідомила про суд над черговим зрадником, який розгулював Ізюмом на Харківщині у футболці з “Z” та прапором РФ.

“Мешканець м. Ізюм під час окупації населеного пункту обійняв посаду оперуповаженого карного розшуку в так званій народній міліції. Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Від слідства фанат “русского мира” переховується. Його судять заочно в Київському райсуді Харкова. 33-річного чоловіка звинувачують у колабораціонізмі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 10:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про суд над черговим зрадником, який розгулював Ізюмом на Харківщині у футболці з “Z” та прапором РФ".