На Харьковщине заочно судят «народного милиционера»

Прокуратура сообщила о суде над очередным предателем, который разгуливал по Изюму на Харьковщине в футболке с «Z» и флагом РФ.

«Житель г. Изюм во время оккупации населенного пункта вступил в должность «оперуполномоченного уголовного розыска» в так называемой «народной милиции». Коллаборант занимался оперативно-розыскной деятельностью, в частности, проводил допросы и задержания лиц», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

От следствия любитель «русского мира» скрывается. Его судят заочно в Киевском райсуде Харькова. 33-летнего мужчину обвиняют в коллаборационизме.