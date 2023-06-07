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На Харьковщине заочно судят «народного милиционера»

Общество 10:47   07.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине заочно судят «народного милиционера»

Прокуратура сообщила о суде над очередным предателем, который разгуливал по Изюму на Харьковщине в футболке с «Z» и флагом РФ.

«Житель г. Изюм во время оккупации населенного пункта вступил в должность «оперуполномоченного уголовного розыска» в так называемой «народной милиции». Коллаборант занимался оперативно-розыскной деятельностью, в частности, проводил допросы и задержания лиц», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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От следствия любитель «русского мира» скрывается. Его судят заочно в Киевском райсуде Харькова. 33-летнего мужчину обвиняют в коллаборационизме.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 10:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о суде над очередным предателем, который разгуливал по Изюму на Харьковщине в футболке с «Z» и флагом РФ".