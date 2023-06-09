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На Харківщині судитимуть «народних дружинників», які вбили двох людей

Суспільство 12:52   09.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині судитимуть «народних дружинників», які вбили двох людей Фото: Харківська обласна прокуратура

Група «народних дружинників» під час окупації села Хотімля на Чугуївщині жорстоко вбили двох людей.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні минулого року під час окупації села Хотімля група осіб організувала власний орган — «народну дружину». До неї увійшли експравоохоронець та троє місцевих мешканців. Вони «боролись» з крадіжками у селі та проводили з односельчанами «роз’яснювальну роботу».

Наприкінці березня «дружинникам» стало відомо про те, що жінка та чоловік нібито вчинили крадіжку. Взявши телескопічну палицю, металеві труби, арматуру, дерев’яні палиці, чоловіки пішли до них чинити «правосуддя».

Спочатку обвинувачені побили чоловіка та жінку, а потім відтягнули їх тіла до місцевої водойми та зіштовхнули у воду.

Потерпілі намагались вибратись на берег, але зловмисники не дали їм врятуватись: вони почали кидати в голови людей важкі шматки бетону.

Довівши «покарання» до кінця та переконавшись, що чоловік та жінка померли, зловмисники пішли з місця злочину.

Експравоохоронець та ще один зловмисник втекли на територію РФ. Їм повідомлено про підозру заочно та оголошено у розшук.

Їх двох спільників у середині березня правоохоронці затримали. Нині обидва перебувають у СІЗО. Їх обвинувачують за фактом умисного вбивства двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Група «народних дружинників» під час окупації села Хотімля на Чугуївщині жорстоко вбили двох людей.".