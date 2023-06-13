На Харківщині зіштовхнулися дві вантажівки: на дорогу вилився ацетон (фото)
Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС у Харківській області
12 червня о 19:36 на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно» зіткнулися дві вантажівки «DAF» та «ТАТА».
За даними Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, під час зіткнення автомобілів пошкодилась ємність з ацетоном. Рідина вилилася на дорогу.
Рятувальники змили ацетон з асфальту.
Деталі події з’ясовують правоохоронці, додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 12:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня о 19:36 на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно» зіткнулися дві вантажівки «DAF» та «ТАТА».".