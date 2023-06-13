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На Харківщині зіштовхнулися дві вантажівки: на дорогу вилився ацетон (фото)

Події 12:56   13.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині зіштовхнулися дві вантажівки: на дорогу вилився ацетон (фото) Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС у Харківській області

12 червня о 19:36 на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно» зіткнулися дві вантажівки «DAF» та «ТАТА».

За даними Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, під час зіткнення автомобілів пошкодилась ємність з ацетоном. Рідина вилилася на дорогу.

Рятувальники змили ацетон з асфальту.

Деталі події з’ясовують правоохоронці, додали в ДСНС.

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Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 12:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня о 19:36 на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно» зіткнулися дві вантажівки «DAF» та «ТАТА».".