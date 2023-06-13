На Харківщині зіштовхнулися дві вантажівки: на дорогу вилився ацетон (фото)

12 червня о 19:36 на 25 кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно» зіткнулися дві вантажівки «DAF» та «ТАТА».

За даними Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, під час зіткнення автомобілів пошкодилась ємність з ацетоном. Рідина вилилася на дорогу.

Рятувальники змили ацетон з асфальту.

Деталі події з’ясовують правоохоронці, додали в ДСНС.