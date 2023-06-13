На Харьковщине столкнулись два грузовика: на дорогу вылился ацетон (фото)

12 июня в 19:36 на 25 километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино» столкнулись два грузовика «DAF» и «ТАТА».

По данным Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате столкновения автомобилей повредилась емкость с ацетоном. Жидкость вылилась на дорогу.

Спасатели смыли ацетон с асфальта.

Детали происшествия выясняют правоохранители, добавили в ГСЧС.