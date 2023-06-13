На Харьковщине столкнулись два грузовика: на дорогу вылился ацетон (фото)
Фото: Харьковское районное управления ГУ ГСЧС в Харьковской области
12 июня в 19:36 на 25 километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино» столкнулись два грузовика «DAF» и «ТАТА».
По данным Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате столкновения автомобилей повредилась емкость с ацетоном. Жидкость вылилась на дорогу.
Спасатели смыли ацетон с асфальта.
Детали происшествия выясняют правоохранители, добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 12:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в 19:36 на 25 километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино» столкнулись два грузовика «DAF» и «ТАТА».".