Секретну документацію на Харківщині знищили заздалегідь – військком

У центрах комплектування на Харківщині на момент вторгнення окупантів були лише документи, які не мали цінності, розповів начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.

“Секретну документацію ми знищили заздалегідь, оскільки отримали на це розпорядження. Вивезли особові справи офіцерів запасу, частину облікових карток знищили або приховали. Решта документації не представляла будь-якої цінності, і тому, коли ми повернули під свій контроль населені пункти, вона була лише розкидана окупантами, але залишилася на місці”, – сказав Арап у інтерв’ю агентству “АрміяInform”.

Також, за його словами, всіх чинних військовослужбовців, співробітників ТЦК та СП встигли евакуювати. Ті, хто залишився вдома за власним бажанням, не постраждали.

“Єдиний випадок, про який мені відомо — це коли було піддано допитам та знущанням з боку загарбників нашого колишнього співробітника в м. Великий Бурлук. Він кілька діб перебував за ґратами в підвалі безпосередньо в приміщення РТЦК. Наразі він вільний, стан його здоров’я задовільний”, – уточнив військком Харківщини.

Майно військкоматів, що залишилося на окупованих територіях, здебільшого просто привели до занедбаного стану. Непридатною для експлуатації стала тільки будівля РТЦК і СП в Ізюмі, що зазнала обстрілу. Однак генеральне прибирання знадобилося практично скрізь, де побував “русский мир”.

“ Куди б ми не потрапляли, бачили суцільний безлад, залишений росіянами — помальовані стіни, побиті вікна, пляшки з-під алкоголю, розкидані речі, зокрема, особисте майно окупантів. Так, в одній з будівель, розташованих в області, під ліжком ми знайшли лапті! Більш-менш зберігся порядок у Вовчанському РТЦК. Окупанти там влаштували свою “комендатуру”, там жили їхні офіцери. Вони собі там навіть якусь баню зробили та облаштували мінімальний побут“, – зазначив Арап.