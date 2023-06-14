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Секретную документацию на Харьковщине уничтожили заранее — военком

Общество 08:39   14.06.2023
Оксана Горун
Секретную документацию на Харьковщине уничтожили заранее — военком Фото: «АрміяInform»

В центрах комплектования на Харьковщине на момент вторжения оккупантов были только документы, не представлявшие ценности, рассказал начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап.

«Секретную документацию мы уничтожили заранее, поскольку получили на это распоряжение. Вывезли личные дела офицеров запаса, часть учетных карточек уничтожили или скрыли. Остальная документация не представляла какой-либо ценности, и поэтому, когда мы вернули под свой контроль населенные пункты, она была лишь разбросана оккупантами, но осталась на месте», — сказал Арап в интервью агентству «АрмияInform».

Также, по его словам, всех действующих военнослужащих, сотрудников ТЦК и СП успели эвакуировать. Те, кто остался дома по собственному желанию, не пострадали.

«Единственный случай, о котором мне известно – это когда подвергся допросам и издевательствам со стороны захватчиков наш бывший сотрудник в пгт Великий Бурлук. Он несколько суток находился за решеткой в подвале прямо в помещении РТЦК. Сейчас он свободен, состояние его здоровья удовлетворительное», — уточнил военком Харьковщины.

Имущество военкоматов, оставшееся на оккупированных территориях, в основном просто привели в заброшенное состояние. Непригодным для эксплуатации стало только здание РТЦК и СП в Изюме, подвергшееся обстрелу. Однако генеральная уборка потребовалась практически везде, где побывал «русский мир».

«Куда бы мы ни попадали, видели сплошной беспорядок, оставленный россиянами — порисованные стены, разбитые окна, бутылки из-под алкоголя, разбросанные вещи, в частности личное имущество оккупантов. Так, в одном из зданий, расположенных в области, под кроватью мы нашли лапти! Более-менее сохранился порядок в Волчанском РТЦК. Оккупанты там устроили свою «комендатуру», там жили их офицеры. Они даже там какую-то баню сделали и обустроили минимальный быт», — отметил Арап.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центрах комплектования на Харьковщине на момент вторжения оккупантов были только документы, не представлявшие ценности, рассказал начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап".