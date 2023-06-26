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У громаді під Харковом частково відключать світло

Суспільство 10:29   26.06.2023
Оксана Горун
У громаді під Харковом частково відключать світло

Про планове відключення попередило керівництво Пісочинської громади. Електрики не буде у деяких будинках двох селищ під Харковом 27 червня – з 9:00 до 17:00.

“Інформує АТ “Харківобленерго”. Відключення електропостачання 27.06.2023 з 09:00 до 17:00 споживачів за наступними адресами: 1. Коротич: вул.Шевченка, 91. 2. Пісочин: вул. Автомобільна, 2; 2г; 2г; ; 2й; 2л; вул.Окружна б.2; вул. Полтавське Шосе б.43; вул.Тополина б.1″, – написали в фейсбуці громади.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 10:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про планове відключення попередило керівництво Пісочинської громади. Електрики не буде у деяких будинках двох селищ під Харковом 27 червня – з 9:00 до 17:00".