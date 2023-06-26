В громаде под Харьковом частично отключат свет

О плановом отключении предупредило руководство Песочинской громады. Электричества не будет в некоторых домах двух поселков под Харьковом 27 июня — с 9:00 до 17:00.

«Информирует АО «Харьковоблэнерго». Отключение электроснабжения 27.06.2023 с 09:00 до 17:00 потребителей по следующим адресам: 1. Коротич: ул.Шевченко, 91. 2. Песочин: ул. Автомобильная, 2; 2и; 2г; 2д; 2й; 2л; ул.Окружная, 2; ул. Полтавское Шоссе, 43; ул.Тополиная, 1″, — сообщили на странице громады в facebook.