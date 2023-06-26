В громаде под Харьковом частично отключат свет
О плановом отключении предупредило руководство Песочинской громады. Электричества не будет в некоторых домах двух поселков под Харьковом 27 июня — с 9:00 до 17:00.
«Информирует АО «Харьковоблэнерго». Отключение электроснабжения 27.06.2023 с 09:00 до 17:00 потребителей по следующим адресам: 1. Коротич: ул.Шевченко, 91. 2. Песочин: ул. Автомобильная, 2; 2и; 2г; 2д; 2й; 2л; ул.Окружная, 2; ул. Полтавское Шоссе, 43; ул.Тополиная, 1″, — сообщили на странице громады в facebook.
Читайте также: В село на Чугуевщине вернули свет: сейчас там живет одна семья (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В громаде под Харьковом частично отключат свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О плановом отключении предупредило руководство Песочинской громады. Электричества не будет в некоторых домах двух поселков под Харьковом 27 июня — с 9:00 до 17:00".