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В громаде под Харьковом частично отключат свет

Общество 10:29   26.06.2023
Оксана Горун
В громаде под Харьковом частично отключат свет

О плановом отключении предупредило руководство Песочинской громады. Электричества не будет в некоторых домах двух поселков под Харьковом 27 июня — с 9:00 до 17:00.

«Информирует АО «Харьковоблэнерго». Отключение электроснабжения 27.06.2023 с 09:00 до 17:00 потребителей по следующим адресам: 1. Коротич: ул.Шевченко, 91. 2. Песочин: ул. Автомобильная, 2; 2и; 2г; 2д; 2й; 2л; ул.Окружная, 2; ул. Полтавское Шоссе, 43;  ул.Тополиная, 1″, — сообщили на странице громады в facebook.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О плановом отключении предупредило руководство Песочинской громады. Электричества не будет в некоторых домах двух поселков под Харьковом 27 июня — с 9:00 до 17:00".