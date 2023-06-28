На Харківщині чоловік погубив риби на понад сотню тисяч гривень (фото)

Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині піймали браконьєра, який незаконно наловив близько сотні рибин.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 30-річний порушник рибалив на річці Оріль поблизу села Займанка Красноградського району.

Він встиг виловити близько сотні рибин, серед яких карась, окунь, плітка та плоскирка.

Своїми діями чоловік завдав збитків державі на суму понад 127 тисяч гривень.

Правоохоронці вилучили улов, знаряддя лову – сітку та дерев’яний човен.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ.