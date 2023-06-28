Live
  • Среда 28.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

На Харьковщине мужчина погубил рыбы на более сотни тысяч гривен (фото)

Общество 16:02   28.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина погубил рыбы на более сотни тысяч гривен (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине поймали браконьера, незаконно наловившего около сотни рыб.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 30-летний нарушитель рыбачил на реке Орель вблизи села Займанка Красноградского района.

Он успел выловить около сотни рыб, среди которых карась, окунь, плотва и густера.

Своими действиями мужчина нанес ущерб государству на сумму более 127 тысяч гривен.

Правоохранители изъяли улов, орудие ловли — сетку и деревянную лодку.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.

01

02
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Ловил рыбу сетями. В Харьковской области полицейские задержали браконьера

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
27.06.2023
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
28.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
Терехов: Худшая ситуация в Харькове – с противорадиационными укрытиями
27.06.2023
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
27.06.2023
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
28.06.2023

Новости по теме:

15:18
На Харьковщине поймали предателя, который помогал оккупантам с электроэнергией
13:57
В Золочеве подрядчик украл 200 тыс. грн на ремонте обстрелянной многоэтажки
13:13
Трое погибших: оккупанты обстреляли Волчанскую громаду — Синегубов
12:39
На Харьковщине вернули свет в село, где оккупанты разрушили 80% сетей
11:47
Утром россияне ударили по Купянщине: пострадала пожилая женщина – Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине мужчина погубил рыбы на более сотни тысяч гривен (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине поймали браконьера, незаконно наловившего около сотни рыб.".