На Харьковщине мужчина погубил рыбы на более сотни тысяч гривен (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине поймали браконьера, незаконно наловившего около сотни рыб.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 30-летний нарушитель рыбачил на реке Орель вблизи села Займанка Красноградского района.
Он успел выловить около сотни рыб, среди которых карась, окунь, плотва и густера.
Своими действиями мужчина нанес ущерб государству на сумму более 127 тысяч гривен.
Правоохранители изъяли улов, орудие ловли — сетку и деревянную лодку.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине поймали браконьера, незаконно наловившего около сотни рыб.".