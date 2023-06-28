На Харьковщине мужчина погубил рыбы на более сотни тысяч гривен (фото)

Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине поймали браконьера, незаконно наловившего около сотни рыб.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 30-летний нарушитель рыбачил на реке Орель вблизи села Займанка Красноградского района.

Он успел выловить около сотни рыб, среди которых карась, окунь, плотва и густера.

Своими действиями мужчина нанес ущерб государству на сумму более 127 тысяч гривен.

Правоохранители изъяли улов, орудие ловли — сетку и деревянную лодку.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.