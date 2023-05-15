Ловил рыбу сетями. В Харьковской области полицейские задержали браконьера

В Купянском районе Харьковщины полицейские разоблачили факт незаконного отлова рыбы.

Общая стоимость ущерба государству составляет около 55 тысяч гривен.

58-летнего мужчину, который ловил рыбу сетью на устье реки Оскол в селе Животовка во время нереста, обнаружили и задержали работники патрульной полиции Купянского районного отдела.

Полицейские изъяли сети и 33 единиц разных видов рыб, среди которых есть виды, занесенные в Красную Книгу Украины.

По данному факту открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное мужчине грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет.