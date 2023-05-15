Ловив рибу сіткою. На Харківщині поліцейські затримали браконьера

У Куп’янському районі Харківщини поліцейські викрили факт незаконного вилову риби.

Загальна вартість збитків державі становить близько 55 тисяч гривень.

58-річного чоловіка, який ловив рибу сіткою на гирлі річки Оскол у селі Животівка під час нересту, виявили та затримали працівники патрульної поліції Куп’янського районного відділу.

Поліцейські вилучили сітки та 33 одиниці різних видів риб, серед яких є види, занесені до Червоної книги України.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконні заняття рибним, звіриним або іншим водним видобувним промислом) Кримінального кодексу України.

За вчинене чоловікові загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень або обмеження волі на строк до 3 років.