На Харківщині зловили чоловіка, який сітками ловив рибу під час нересту (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Під суд піде 54-річний рибалка, який на одному з водоймищ поблизу села Нова Гнилиця ловив рибу під час нересту та ще й сітками.
У зловмисника вилучили 4 сітки, надувний човен та близько 100 одиниць риби, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ.
Читайте також: Перекрили Сіверський Донець сіткою: на Харківщині спіймали браконьєрів
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині зловили чоловіка, який сітками ловив рибу під час нересту (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 12:58;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде 54-річний рибалка, який на одному з водоймищ поблизу села Нова Гнилиця ловив рибу під час нересту та ще й сітками.".