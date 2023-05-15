Live
  • Понеділок 15.05.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

На Харківщині зловили чоловіка, який сітками ловив рибу під час нересту (фото)

Суспільство 12:58   15.05.2023
Виктория Яковенко
На Харківщині зловили чоловіка, який сітками ловив рибу під час нересту (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Під суд піде 54-річний рибалка, який на одному з водоймищ поблизу села Нова Гнилиця ловив рибу під час нересту та ще й сітками.

У зловмисника вилучили 4 сітки, надувний човен та близько 100 одиниць риби, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ.

01

02

03
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Перекрили Сіверський Донець сіткою: на Харківщині спіймали браконьєрів

Автор: Виктория Яковенко

Новини за темою:

11:40
У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи
09:45
Поліція показала фото з місця на Харківщині, де від обстрілу загинуло подружжя
10:57
Армія РФ вдарила по Харківщині з РСЗВ “Смерч” – поліція (фото)
19:44
Генштаб: сьогодні рф намагалася наступати на Стельмахівку на Харківщині
18:22
Понад 400 планшетів і хром буків для школярів Харківщини передали від ЮНІСЕФ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині зловили чоловіка, який сітками ловив рибу під час нересту (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 12:58;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде 54-річний рибалка, який на одному з водоймищ поблизу села Нова Гнилиця ловив рибу під час нересту та ще й сітками.".