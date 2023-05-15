На Харківщині зловили чоловіка, який сітками ловив рибу під час нересту (фото)

Під суд піде 54-річний рибалка, який на одному з водоймищ поблизу села Нова Гнилиця ловив рибу під час нересту та ще й сітками.

У зловмисника вилучили 4 сітки, надувний човен та близько 100 одиниць риби, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ.