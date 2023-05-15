На Харьковщине поймали мужчину, который сетями ловил рыбу во время нереста

Под суд пойдет 54-летний рыбак, который на одном из водохранилищ вблизи села Новая Гнилица ловил рыбу во время нереста — да еще сетями.

У злоумышленника изъяли 4 сети, надувную лодку и около 100 единиц рыбы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.