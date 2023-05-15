На Харьковщине поймали мужчину, который сетями ловил рыбу во время нереста
Фото: ГУНП в Харьковской области
Под суд пойдет 54-летний рыбак, который на одном из водохранилищ вблизи села Новая Гнилица ловил рыбу во время нереста — да еще сетями.
У злоумышленника изъяли 4 сети, надувную лодку и около 100 единиц рыбы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет 54-летний рыбак, который на одном из водохранилищ вблизи села Новая Гнилица ловил рыбу во время нереста — да еще сетями.".