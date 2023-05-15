Live
  • Понедельник 15.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

На Харьковщине поймали мужчину, который сетями ловил рыбу во время нереста

Общество 12:58   15.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине поймали мужчину, который сетями ловил рыбу во время нереста Фото: ГУНП в Харьковской области

Под суд пойдет 54-летний рыбак, который на одном из водохранилищ вблизи села Новая Гнилица ловил рыбу во время нереста — да еще сетями.

У злоумышленника изъяли 4 сети, надувную лодку и около 100 единиц рыбы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ.

01

02

03
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Перекрыли Северский Донец сетью: на Харьковщине попались браконьеры

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

11:40
В громаде на Харьковщине будут раздаваться взрывы
09:45
Полиция показала фото с места на Харьковщине, где от обстрела погибли супруги
10:57
Армия РФ ударила по Харьковщине из РСЗО «Смерч» — полиция (фото)
19:44
РФ пыталась наступать на Новоселовское и Стельмаховку на Харьковщине — Генштаб
18:22
Более 400 планшетов и хромбуков для школьников Харьковщины передали от ЮНИСЕФ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине поймали мужчину, который сетями ловил рыбу во время нереста»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 12:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет 54-летний рыбак, который на одном из водохранилищ вблизи села Новая Гнилица ловил рыбу во время нереста — да еще сетями.".