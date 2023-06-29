На Харківщині знайшли жінку, яка загубилася чотири місяці тому
Поліція та жителі Чугуївського району знайшли 38-річну мешканку Харківської області, яка пішла з дому.
Жінка з психологічними розладами пішла з дому ще в березні. Але із заявою про її зникнення мати звернулася лише 28 червня.
“28 червня до Чугуївського районного управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення 38-річної доньки, яка має психологічні розлади. Заявниця повідомила, що раніше донька уходила з дому та згодом поверталася. Цього разу зникла в березні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліціянти розмістили інформацію про зниклу в соцмережах. Місцеві мешканці активно підтримали пошук.
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“Завдяки спільним злагодженим діям з громадянами старший дільничний офіцер поліції Євген Михайличенко розшукав жінку. Як з’ясувалося, вона мешкала у знайомого. Протиправних дій щодо неї скоєно було”, – зазначили в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 18:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та жителі Чугуївського району знайшли 38-річну мешканку Харківської області, яка пішла з дому".