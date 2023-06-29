На Харківщині знайшли жінку, яка загубилася чотири місяці тому

Поліція та жителі Чугуївського району знайшли 38-річну мешканку Харківської області, яка пішла з дому.

Жінка з психологічними розладами пішла з дому ще в березні. Але із заявою про її зникнення мати звернулася лише 28 червня.

“28 червня до Чугуївського районного управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення 38-річної доньки, яка має психологічні розлади. Заявниця повідомила, що раніше донька уходила з дому та згодом поверталася. Цього разу зникла в березні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти розмістили інформацію про зниклу в соцмережах. Місцеві мешканці активно підтримали пошук.

“Завдяки спільним злагодженим діям з громадянами старший дільничний офіцер поліції Євген Михайличенко розшукав жінку. Як з’ясувалося, вона мешкала у знайомого. Протиправних дій щодо неї скоєно було”, – зазначили в поліції.