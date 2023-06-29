На Харьковщине нашли женщину, которая потерялась четыре месяца назад

Полиция и жители Чугуевского района нашли, потерявшуюся 38-летнюю жительницу Харьковской области.

Женщина с психологическими расстройствами ушла из дому еще в марте. Но с заявлением о ее исчезновении мать обратилась только 28 июня.

«28 июня в Чугуевское районное управление полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении 38-летней дочери, которая имеет психологические расстройства. Заявительница сообщила, что раньше дочь уходила из дома и впоследствии возвращалась. На этот раз исчезла в марте», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские разместили информацию о пропавшей в соцсетях. Местные жители активно поддержали поиск.

«Благодаря совместным слаженным действиям с гражданами старший участковый офицер полиции Евгений Михайличенко разыскал женщину. Как выяснилось, она жила у знакомого. Противоправных действий в отношении нее не было совершено», — отметили в полиции.