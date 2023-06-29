Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 30 тисяч гривень
Станом на 29 червня в Харківській області актуальні 1449 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія токаря. Йому пропонують 30 тисяч гривень на місяць. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів отримуватиме 25 тисяч, а системний програміст – 21 тисячу.
Водій навантажувача зароблятиме 20 тисяч, фельдшер-лаборант – 18600, бухгалтер – 17 тисяч, електромеханік – 15, службовець на складі (комірник) – 14,5, оператор лінії у виробництві харчової продукції – 13154 гривні.
З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у Telegram або на “гарячу лінію” обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 12:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 29 червня в Харківській області актуальні 1449 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".