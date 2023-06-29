Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 30 тысяч гривен

По состоянию на 29 июня в Харьковской области актуальны 1449 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия токаря. Ему предлагают 30 тысяч гривен в месяц. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств будет получать 25 тысяч, а системный программист — 21 тысячу.

Водитель погрузчика будет зарабатывать 20 тысяч, фельдшер-лаборант — 18600, бухгалтер — 17 тысяч, электромеханик — 15, служащий на складе (кладовщик) — 14,5, оператор линии в производстве пищевой продукции — 13154 гривны.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обращаться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.