У Харкові громадський транспорт їздитиме довше: названо маршрути

За зверненнями громадян на проспекті Гагаріна вирішили подовжити час курсування громадського транспорту ввечері та у вихідні.

Про це повідомили у Харківській міськраді.

Так, з 28 червня в робочі дні тролейбус №119 здійснює останнє відправлення о 20:56 з розворотного кола «вул. Університетська» в напрямку розворотного кола «Аеропорт» з усіма передбаченими зупинками на проспекті Гагаріна.

Також з 1 липня у вихідні автобус №79е здійснюватиме останнє відправлення о 20:10 зі «ст. м. «Проспект Гагаріна» в напрямку кінцевої зупинки «ст. Основа» з усіма передбаченими зупинками на проспекті Гагаріна.

Читайте також: У Харкові скасовують маршрути трамваїв через крадіжки контактної мережі