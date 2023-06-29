У Харкові громадський транспорт їздитиме довше: названо маршрути
Фото: Харківська міськрада
За зверненнями громадян на проспекті Гагаріна вирішили подовжити час курсування громадського транспорту ввечері та у вихідні.
Про це повідомили у Харківській міськраді.
Так, з 28 червня в робочі дні тролейбус №119 здійснює останнє відправлення о 20:56 з розворотного кола «вул. Університетська» в напрямку розворотного кола «Аеропорт» з усіма передбаченими зупинками на проспекті Гагаріна.
Також з 1 липня у вихідні автобус №79е здійснюватиме останнє відправлення о 20:10 зі «ст. м. «Проспект Гагаріна» в напрямку кінцевої зупинки «ст. Основа» з усіма передбаченими зупинками на проспекті Гагаріна.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За зверненнями громадян на проспекті Гагаріна вирішили подовжити час курсування громадського транспорту ввечері та у вихідні.".