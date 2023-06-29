В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты

По обращениям граждан на проспекте Гагарина решили продлить время курсирования общественного транспорта вечером и в выходные.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Так, с 28 июня в рабочие дни троллейбус №119 совершает последнюю отправку в 20:56 по разворотному кругу «ул. Университетская» в направлении разворотного круга «Аэропорт» со всеми остановками на проспекте Гагарина.

Также с 1 июля в выходные автобус №79е будет осуществлять последнюю отправку в 20:10 со «ст. м. «Проспект Гагарина» в направлении конечной остановки «ст. Основа» со всеми предусмотренными остановками на проспекте Гагарина.