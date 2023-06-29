В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
Фото: Харьковский горсовет
По обращениям граждан на проспекте Гагарина решили продлить время курсирования общественного транспорта вечером и в выходные.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Так, с 28 июня в рабочие дни троллейбус №119 совершает последнюю отправку в 20:56 по разворотному кругу «ул. Университетская» в направлении разворотного круга «Аэропорт» со всеми остановками на проспекте Гагарина.
Также с 1 июля в выходные автобус №79е будет осуществлять последнюю отправку в 20:10 со «ст. м. «Проспект Гагарина» в направлении конечной остановки «ст. Основа» со всеми предусмотренными остановками на проспекте Гагарина.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По обращениям граждан на проспекте Гагарина решили продлить время курсирования общественного транспорта вечером и в выходные.".