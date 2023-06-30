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На проспекті Гагаріна ліквідували складну аварію на водоводі

Суспільство 11:13   30.06.2023
Оксана Горун
На проспекті Гагаріна ліквідували складну аварію на водоводі

Ремонтні бригади Основ’янського району КП “Харківводоканал” усунули складну аварію на водоводі діаметром 1200 мм на пр. Гагаріна.

Як повідомили на підприємстві, цей трубопровід забезпечує подачу води мешканцям трьох районів. Комунальники провели ремонт у стислий термін, відновили водопостачання та впорядкували територію.

Також великий обсяг відновлювальних робіт на мережах водопостачання у четвер провели в Новобаварському районі.

“Ремонтники оперативно ліквідували дві аварійні ситуації на водопровідних магістралях у пров. Ржевському та на вул. Архангельській”, – повідомив начальник районної служби Євген Сальков.

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Сьогодні, 30 червня, бригади розпочали ліквідацію 14 аварій на трубопроводах.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 11:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади Основ’янського району КП “Харківводоканал” усунули складну аварію на водоводі діаметром 1200 мм на пр. Гагаріна".