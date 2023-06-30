На проспекте Гагарина ликвидировали сложную аварию на водоводе

Ремонтные бригады Основянского района КП «Харьковводоканал» устранили сложную аварию на водоводе диаметром 1200 мм на пр. Гагарина.

Как сообщили на предприятии, этот трубопровод обеспечивает подачу воды жителям трех районов. Коммунальщики провели ремонт в сжатые сроки, возобновили водоснабжение и благоустроили территорию.

Также большой объем восстановительных работ на сетях водоснабжения в четверг был проведен в Новобаварском районе.

«Ремонтники оперативно ликвидировали две аварийные ситуации на водопроводных магистралях в пер. Ржевском и на ул. Архангельской», — сообщил начальник районной службы Евгений Сальков.

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Сегодня, 30 июня, бригады приступили к ликвидации 14 аварий на трубопроводах.