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На проспекте Гагарина ликвидировали сложную аварию на водоводе

Общество 11:13   30.06.2023
Оксана Горун
На проспекте Гагарина ликвидировали сложную аварию на водоводе Фото: пресс-служба ХГС

Ремонтные бригады Основянского района КП «Харьковводоканал» устранили сложную аварию на водоводе диаметром 1200 мм на пр. Гагарина.

Как сообщили на предприятии, этот трубопровод обеспечивает подачу воды жителям трех районов. Коммунальщики провели ремонт в сжатые сроки, возобновили водоснабжение и благоустроили территорию.

Также большой объем восстановительных работ на сетях водоснабжения в четверг был проведен в Новобаварском районе.

«Ремонтники оперативно ликвидировали две аварийные ситуации на водопроводных магистралях в пер. Ржевском и на ул. Архангельской», — сообщил  начальник районной службы Евгений Сальков.

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Сегодня, 30 июня, бригады приступили к ликвидации 14 аварий на трубопроводах.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады Основянского района КП «Харьковводоканал» устранили сложную аварию на водоводе диаметром 1200 мм на пр. Гагарина".