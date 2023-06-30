Поліція показала чим відірвало пальці підлітку на Харківщині (фото)

НП сталася вночі у селищі Панютіне Лозівського району на Харківщині. Постраждав 13-річний хлопчик.

“Близько 3:30 у смт Панютине Лозівського району 13-річний хлопчик на подвір’ї знайшов вибуховий пристрій, взяв до рук після чого пристрій вибухнув. З травмтичною ампутацією кількох пальців руки дитину доставили до харківської лікарні“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти опублікували фото того, що залишилося від предмета, який вибухнув.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, імовірно, це була граната.

Також поліціянти поінформували, що за добу на Харківщині з артилерії та мінометів обстрілювали Вовчанськ, Кислівку, Берестове та інші населені пункти. Пошкоджено будинки та автомобілі. Постраждалих немає.