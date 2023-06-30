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Поліція показала чим відірвало пальці підлітку на Харківщині (фото)

Події 10:12   30.06.2023
Оксана Горун
Поліція показала чим відірвало пальці підлітку на Харківщині (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

НП сталася вночі у селищі Панютіне Лозівського району на Харківщині. Постраждав 13-річний хлопчик.

“Близько 3:30 у смт Панютине Лозівського району 13-річний хлопчик на подвір’ї знайшов вибуховий пристрій, взяв до рук після чого пристрій вибухнув. З травмтичною ампутацією кількох пальців руки дитину доставили до харківської лікарні“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти опублікували фото того, що залишилося від предмета, який вибухнув.

Вибух на Харківщині: постраждав підліток, фото поліції 2
Фото: ГУНП у Харківській області

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, імовірно, це була граната.

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    • Також поліціянти поінформували, що за добу на Харківщині з артилерії та мінометів обстрілювали Вовчанськ, Кислівку, Берестове та інші населені пункти. Пошкоджено будинки та автомобілі. Постраждалих немає.

    Вибух на Харківщині: постраждав підліток, фото поліції 3
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 10:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася вночі у селищі Панютіне Лозівського району на Харківщині. Постраждав 13-річний хлопчик".