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Полиция показала, чем оторвало пальцы подростку на Харьковщине (фото)

Происшествия 10:12   30.06.2023
Оксана Горун
Полиция показала, чем оторвало пальцы подростку на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

ЧП случилось ночью в поселке Панютино Лозовского района на Харьковщине. Пострадал 13-летний мальчик.

«Около 3:30 в пгт Панютино Лозовского района 13-летний мальчик во дворе нашел взрывное устройство, взял в руки, после чего устройство взорвалось. С травматической ампутацией нескольких пальцев руки ребенка доставили в харьковскую больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские опубликовали фото того, что осталось от взорвавшегося предмета.

Взрыв на Харьковщине: пострадал подросток, фото полиции 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, вероятно, это была граната.

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    • Также полицейские проинформировали, что за сутки на Харьковщине из артиллерии и минометов обстреливали Волчанск, Кисловку, Берестовое и другие населенные пункты. Повреждены дома и автомобили. Пострадавших нет.

    Взрыв на Харьковщине: пострадал подросток, фото полиции 3
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 10:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось ночью в поселке Панютино Лозовского района на Харьковщине. Пострадал 13-летний мальчик".