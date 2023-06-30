Полиция показала, чем оторвало пальцы подростку на Харьковщине (фото)
ЧП случилось ночью в поселке Панютино Лозовского района на Харьковщине. Пострадал 13-летний мальчик.
«Около 3:30 в пгт Панютино Лозовского района 13-летний мальчик во дворе нашел взрывное устройство, взял в руки, после чего устройство взорвалось. С травматической ампутацией нескольких пальцев руки ребенка доставили в харьковскую больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские опубликовали фото того, что осталось от взорвавшегося предмета.
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, вероятно, это была граната.
Читайте также: Обломки частной субмарины Титан нашли в Антлантике рядом с затонувши Титаником
Также полицейские проинформировали, что за сутки на Харьковщине из артиллерии и минометов обстреливали Волчанск, Кисловку, Берестовое и другие населенные пункты. Повреждены дома и автомобили. Пострадавших нет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полиция показала, чем оторвало пальцы подростку на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось ночью в поселке Панютино Лозовского района на Харьковщине. Пострадал 13-летний мальчик".