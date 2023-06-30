Полиция показала, чем оторвало пальцы подростку на Харьковщине (фото)

ЧП случилось ночью в поселке Панютино Лозовского района на Харьковщине. Пострадал 13-летний мальчик.

«Около 3:30 в пгт Панютино Лозовского района 13-летний мальчик во дворе нашел взрывное устройство, взял в руки, после чего устройство взорвалось. С травматической ампутацией нескольких пальцев руки ребенка доставили в харьковскую больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские опубликовали фото того, что осталось от взорвавшегося предмета.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, вероятно, это была граната.

Читайте также: Обломки частной субмарины Титан нашли в Антлантике рядом с затонувши Титаником

Также полицейские проинформировали, что за сутки на Харьковщине из артиллерии и минометов обстреливали Волчанск, Кисловку, Берестовое и другие населенные пункты. Повреждены дома и автомобили. Пострадавших нет.