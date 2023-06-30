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У Харківській області ремонтують дорогу в напрямку Дніпра (фото)

Суспільство 22:12   30.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області ремонтують дорогу в напрямку Дніпра (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, в межах Красноградського району, на штучній споруді дорожники працюють над заміною аварійного деформаційного шва.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Задля безпечного та безперебійного проїзду транспортних засобів на час проведення аварійних робіт, поруч із штучною спорудою, підрядні організації влаштовують технологічний переїзд», – розповіли дорожники.

Крім цього укладають шар асфальту та проводять й інші роботи:

– поновлюють горизонтальну дорожню розмітку,

– проводять ямковий ремонт струменевим методом,

– ремонтують бар‘єрне огородження та автопавільйон.

До робіт залучені 16 бригад, додали дорожники.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 22:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, в межах Красноградського району, на штучній споруді дорожники працюють над заміною аварійного деформаційного шва.".