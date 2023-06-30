У Харківській області ремонтують дорогу в напрямку Дніпра (фото)
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, в межах Красноградського району, на штучній споруді дорожники працюють над заміною аварійного деформаційного шва.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
«Задля безпечного та безперебійного проїзду транспортних засобів на час проведення аварійних робіт, поруч із штучною спорудою, підрядні організації влаштовують технологічний переїзд», – розповіли дорожники.
Крім цього укладають шар асфальту та проводять й інші роботи:
– поновлюють горизонтальну дорожню розмітку,
– проводять ямковий ремонт струменевим методом,
– ремонтують бар‘єрне огородження та автопавільйон.
До робіт залучені 16 бригад, додали дорожники.
Читайте також: “Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харківській області ремонтують дорогу в напрямку Дніпра (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 22:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, в межах Красноградського району, на штучній споруді дорожники працюють над заміною аварійного деформаційного шва.".