У Харківській області ремонтують дорогу в напрямку Дніпра (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, в межах Красноградського району, на штучній споруді дорожники працюють над заміною аварійного деформаційного шва.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«Задля безпечного та безперебійного проїзду транспортних засобів на час проведення аварійних робіт, поруч із штучною спорудою, підрядні організації влаштовують технологічний переїзд», – розповіли дорожники.

Крім цього укладають шар асфальту та проводять й інші роботи:

– поновлюють горизонтальну дорожню розмітку,

– проводять ямковий ремонт струменевим методом,

– ремонтують бар‘єрне огородження та автопавільйон.

До робіт залучені 16 бригад, додали дорожники.