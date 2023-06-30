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В Харьковской области ремонтируют дорогу в сторону Днепра (фото)

Общество 22:12   30.06.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области ремонтируют дорогу в сторону Днепра (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На автомобильной дороге М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр, в пределах Красноградского района, на искусственном сооружении дорожники работают над заменой аварийного деформационного шва.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств на время проведения аварийных работ, рядом с искусственным сооружением, подрядные организации обустраивают технологический переезд», — рассказали дорожники.

Кроме этого укладывают слой асфальта и проводят другие работы:

— восстанавливают горизонтальную дорожную разметку,

— проводят ямочный ремонт струйным методом,

— ремонтируют барьерное ограждение и автопавильон.

К работам привлечены 16 бригад, добавили дорожники.

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Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 22:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На автомобильной дороге М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр, в пределах Красноградского района, на искусственном сооружении дорожники работают над заменой аварийного деформационного шва.".