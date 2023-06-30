В Харьковской области ремонтируют дорогу в сторону Днепра (фото)
На автомобильной дороге М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр, в пределах Красноградского района, на искусственном сооружении дорожники работают над заменой аварийного деформационного шва.
Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«Для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств на время проведения аварийных работ, рядом с искусственным сооружением, подрядные организации обустраивают технологический переезд», — рассказали дорожники.
Кроме этого укладывают слой асфальта и проводят другие работы:
— восстанавливают горизонтальную дорожную разметку,
— проводят ямочный ремонт струйным методом,
— ремонтируют барьерное ограждение и автопавильон.
К работам привлечены 16 бригад, добавили дорожники.
Читайте также: «Очень важную» дорогу ремонтируют под Харьковом — Синегубов (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области ремонтируют дорогу в сторону Днепра (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 22:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На автомобильной дороге М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр, в пределах Красноградского района, на искусственном сооружении дорожники работают над заменой аварийного деформационного шва.".