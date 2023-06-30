В Харьковской области ремонтируют дорогу в сторону Днепра (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На автомобильной дороге М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр, в пределах Красноградского района, на искусственном сооружении дорожники работают над заменой аварийного деформационного шва.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств на время проведения аварийных работ, рядом с искусственным сооружением, подрядные организации обустраивают технологический переезд», — рассказали дорожники.

Кроме этого укладывают слой асфальта и проводят другие работы:

— восстанавливают горизонтальную дорожную разметку,

— проводят ямочный ремонт струйным методом,

— ремонтируют барьерное ограждение и автопавильон.

К работам привлечены 16 бригад, добавили дорожники.