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Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

Суспільство 21:27   30.06.2023
Вікторія Яковенко
Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру Фото: Василь Голосний

У вихідні в Харкові Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, вдень у суботу та неділю можливий короткочасний дощ.

Згідно з прогнозом, у суботу, 1 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі від 15 до 13 градусів. Короткочасний дощ прогнозують вдень, стовпчики термометрів піднімуться до 25-27 градусів.

У неділю, 2 липня, – мінлива хмарність. Уночі температура становитиме від 16 до 18 градусів. Вдень короткочасний дощ, від 27 до 29 градусів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 21:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні в Харкові Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, вдень у суботу та неділю можливий короткочасний дощ.".