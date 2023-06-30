Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

У вихідні в Харкові Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, вдень у суботу та неділю можливий короткочасний дощ.

Згідно з прогнозом, у суботу, 1 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі від 15 до 13 градусів. Короткочасний дощ прогнозують вдень, стовпчики термометрів піднімуться до 25-27 градусів.

У неділю, 2 липня, – мінлива хмарність. Уночі температура становитиме від 16 до 18 градусів. Вдень короткочасний дощ, від 27 до 29 градусів.