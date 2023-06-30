Какая погода будет в Харькове в выходные – прогноз Укргидрометцентра

В выходные в Харькове Укргидрометцентр прогнозирует переменную облачность, днем в субботу и воскресенье возможен кратковременный дождь.

Согласно прогнозу, в субботу, 1 июля, ожидается переменная облачность. Ночью от 15 до 13 градусов. Кратковременный дождь прогнозируют днем, столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов.

В воскресенье, 2 июля, — переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от 16-18 градусов. Днем кратковременный дождь, от 27 до 29 градусов.