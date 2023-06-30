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Какая погода будет в Харькове в выходные – прогноз Укргидрометцентра

Общество 21:27   30.06.2023
Виктория Яковенко
Какая погода будет в Харькове в выходные – прогноз Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

В выходные в Харькове Укргидрометцентр прогнозирует переменную облачность, днем в субботу и воскресенье возможен кратковременный дождь.

Согласно прогнозу, в субботу, 1 июля, ожидается переменная облачность. Ночью от 15 до 13 градусов. Кратковременный дождь прогнозируют днем, столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов.

В воскресенье, 2 июля, — переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от 16-18 градусов. Днем кратковременный дождь, от 27 до 29 градусов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове Укргидрометцентр прогнозирует переменную облачность, днем в субботу и воскресенье возможен кратковременный дождь.".