День родини в Харкові відзначать концертом і розвагами для дітей
З нагоди Дня родини у харківському ТРЦ “Французький бульвар” у неділю, 9 липня, проведуть заходи для дорослих та дітей.
У програмі – зарядка, шоу мильних бульбашок, наукові експерименти та майстеркласи (виготовлення ляльок-оберегів, створення квітів із тканини, паперова пластика), пише пресслужба міськради.
Також плануються виступи харківських вокальних та танцювальних колективів, працюватиме фотозона.
Початок – об 11:00. Місце – нульовий поверх ТРЦ.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 20:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З нагоди Дня родини у харківському ТРЦ “Французький бульвар” у неділю, 9 липня, проведуть заходи для дорослих та дітей.".