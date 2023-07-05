День родини в Харкові відзначать концертом і розвагами для дітей

З нагоди Дня родини у харківському ТРЦ “Французький бульвар” у неділю, 9 липня, проведуть заходи для дорослих та дітей.

У програмі – зарядка, шоу мильних бульбашок, наукові експерименти та майстеркласи (виготовлення ляльок-оберегів, створення квітів із тканини, паперова пластика), пише пресслужба міськради.

Також плануються виступи харківських вокальних та танцювальних колективів, працюватиме фотозона.

Початок – об 11:00. Місце – нульовий поверх ТРЦ.