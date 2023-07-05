День семьи в Харькове отметят концертом и развлечениями для детей
По случаю Дня семьи в харьковском ТРЦ «Французский бульвар» в воскресенье, 9 июля, проведут мероприятия для взрослых и детей.
В программе — зарядка, шоу мыльных пузырей, научные эксперименты и мастер-классы (изготовление кукол-оберегов, создание цветов из ткани, бумажная пластика), пишет пресс-служба горсовета.
Также планируются выступления харьковских вокальных и танцевальных коллективов, будет работать фотозона.
Начало — в 11:00. Место — нулевой этаж ТРЦ.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 20:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По случаю Дня семьи в харьковском ТРЦ «Французский бульвар» в воскресенье, 9 июля, проведут мероприятия для взрослых и детей.".