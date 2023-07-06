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Тисячу планшетів і хромбуків передали учням Харківщини від ЮНІСЕФ: хто отримає

Суспільство 21:12   06.07.2023
Олена Нагорна
Тисячу планшетів і хромбуків передали учням Харківщини від ЮНІСЕФ: хто отримає

1030 планшетів та хромбуків передали від ЮНІСЕФ учням Харківської області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вручив керівникам навчальних закладів 65 сертифікатів на отримання техніки.

«Отримали для учнів 9 хромбуків та 7 планшетів. Цю техніку передамо саме дітям з багатодітних сімей, яких у нас у школі якраз навчається 16», – розповіла директорка Слобожанського ліцею №2 Олена Фомченкова, повідомляє пресслужба ХОВА.

Техніка надійшла Харківській, Люботинській, Височанській, Барвінківській, Малинівській, Мереф’янській, Малоданилівській, Новопокровській, Нововодолазькій, Роганській, Пісочинській, Печенізькій, Валківській, Великобурлуцькій, Дергачівській, Золочівській, Сахновщинській, Слобожанській, Солоницівській, Чугуївській, Борівській та Ізюмській громадам.

Раніше школярам Харківщини від ЮНІСЕФ вже надійшло понад 2100 девайсів, також ще очікується майже 2600.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 21:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1030 планшетів та хромбуків передали від ЮНІСЕФ учням Харківської області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вручив керівникам навчальних закладів 65 сертифікатів на отримання техніки".