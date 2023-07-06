Тысячу планшетов и хромбуков передал ученикам Харьковщины ЮНИСЕФ: кто получит

1030 планшетов и хромбуков передали от ЮНИСЕФ ученикам Харьковской области. Начальник ХОВА Олег Синегубов вручил руководителям учебных заведений 65 сертификатов на получение техники.

«Получили для учеников 9 хромбуков и 7 планшетов. Эту технику передадим детям из многодетных семей, которых у нас в школе как раз учится 16», — рассказала директор Слобожанского лицея №2 Елена Фомченкова, сообщает пресс-служба ХОВА.

Техника поступила Харьковской, Люботинской, Высочанской, Барвенковской, Малиновской, Мерефянской, Малоданиловской, Новопокровской, Нововодолажской, Роганской, Песочинской, Печенежской, Валковской, Великобурлукской, Дергачевской, Золочевской, Сахновщинской, Слобожанской, Солоницевской, Чугуевской, Боровской и Изюмской громадам.

Ранее школьникам Харьковщины от ЮНИСЕФ уже поступило более 2100 девайсов, еще ожидается почти 2600.