Тысячу планшетов и хромбуков передал ученикам Харьковщины ЮНИСЕФ: кто получит
1030 планшетов и хромбуков передали от ЮНИСЕФ ученикам Харьковской области. Начальник ХОВА Олег Синегубов вручил руководителям учебных заведений 65 сертификатов на получение техники.
«Получили для учеников 9 хромбуков и 7 планшетов. Эту технику передадим детям из многодетных семей, которых у нас в школе как раз учится 16», — рассказала директор Слобожанского лицея №2 Елена Фомченкова, сообщает пресс-служба ХОВА.
Техника поступила Харьковской, Люботинской, Высочанской, Барвенковской, Малиновской, Мерефянской, Малоданиловской, Новопокровской, Нововодолажской, Роганской, Песочинской, Печенежской, Валковской, Великобурлукской, Дергачевской, Золочевской, Сахновщинской, Слобожанской, Солоницевской, Чугуевской, Боровской и Изюмской громадам.
Ранее школьникам Харьковщины от ЮНИСЕФ уже поступило более 2100 девайсов, еще ожидается почти 2600.
Читайте также: Преодолевать стресс из-за войны: где в Харькове с детьми работают психологи
Новости по теме:
Вы читали новость: «Тысячу планшетов и хромбуков передал ученикам Харьковщины ЮНИСЕФ: кто получит»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1030 планшетов и хромбуков передали от ЮНИСЕФ ученикам Харьковской области. Начальник ХОВА Олег Синегубов вручил руководителям учебных заведений 65 сертификатов на получение техники.".