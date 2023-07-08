ISW заявив про тактично значущі успіхи ЗСУ
ЗСУ досягли успіхів у районі Бахмута та продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших ділянках фронту, інформує Інститут вивчення війни (ISW).
“На опублікованих 6 липня кадрах з геолокацією видно, що українські сили досягли тактично значущих успіхів у районі Ягідного (2 км на північ від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і на південь від Бахмута, а командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські сили встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмута. Представник Генштабу України Андрій Ковальов повідомив, що українські сили також досягли часткового успіху в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута)”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.
Російські військові блогери продовжують “плутатися у свідченнях” щодо того, що відбувається на фронті. Так, частина з них уже визнала, що ЗСУ контролюють важливі висоти на захід і на північ від Кліщіївки. А частина продовжує слухати зведення Конашенкова та заявляти, що українців на висотах біля Кліщіївки немає.
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На півдні України ЗСУ продовжують контрнаступ. Бої йдуть на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Радикальних змін цих ділянках фронту немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 08:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ досягли успіхів у районі Бахмута та продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших ділянках фронту, інформує Інститут вивчення війни (ISW)".