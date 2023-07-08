ISW заявив про тактично значущі успіхи ЗСУ

ЗСУ досягли успіхів у районі Бахмута та продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших ділянках фронту, інформує Інститут вивчення війни (ISW).

“На опублікованих 6 липня кадрах з геолокацією видно, що українські сили досягли тактично значущих успіхів у районі Ягідного (2 км на північ від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні операції на північ і на південь від Бахмута, а командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські сили встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмута. Представник Генштабу України Андрій Ковальов повідомив, що українські сили також досягли часткового успіху в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута)”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.

Російські військові блогери продовжують “плутатися у свідченнях” щодо того, що відбувається на фронті. Так, частина з них уже визнала, що ЗСУ контролюють важливі висоти на захід і на північ від Кліщіївки. А частина продовжує слухати зведення Конашенкова та заявляти, що українців на висотах біля Кліщіївки немає.

На півдні України ЗСУ продовжують контрнаступ. Бої йдуть на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Радикальних змін цих ділянках фронту немає.