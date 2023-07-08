ISW заявил о тактически значимых успехах ВСУ

ВСУ достигли успехов в районе Бахмута и продолжили контрнаступление как минимум на трех других участках фронта, информирует Институт изучения войны (ISW).

«На опубликованных 6 июля кадрах с геолокацией видно, что украинские силы добились тактически значимых успехов в районе Ягодного (2 км к северу от Бахмута). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные операции севернее и южнее Бахмута, а командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские силы установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские силы также добились частичного успеха в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута)», — сообщили в актуальной сводке ISW.

Российские военные блоггеры продолжают «путаться в показаниях» относительно происходящего на фронте. Так, часть из них уже признала, что ВСУ контролируют важные высоты западнее и севернее Клещеевки. А часть продолжает слушать сводки Конашенкова и заявлять, что украинцев на высотах у Клещеевки нет.

На юге Украины ВСУ продолжают контрнаступление. Бои идут на западе Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Радикальных изменений на этих участках фронта нет.