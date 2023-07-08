ISW заявил о тактически значимых успехах ВСУ
ВСУ достигли успехов в районе Бахмута и продолжили контрнаступление как минимум на трех других участках фронта, информирует Институт изучения войны (ISW).
«На опубликованных 6 июля кадрах с геолокацией видно, что украинские силы добились тактически значимых успехов в районе Ягодного (2 км к северу от Бахмута). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные операции севернее и южнее Бахмута, а командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские силы установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута. Представитель Генштаба Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские силы также добились частичного успеха в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута)», — сообщили в актуальной сводке ISW.
Российские военные блоггеры продолжают «путаться в показаниях» относительно происходящего на фронте. Так, часть из них уже признала, что ВСУ контролируют важные высоты западнее и севернее Клещеевки. А часть продолжает слушать сводки Конашенкова и заявлять, что украинцев на высотах у Клещеевки нет.
Читайте также: Генштаб: армия РФ сосредотачивает усилия на Купянском направлении
На юге Украины ВСУ продолжают контрнаступление. Бои идут на западе Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. Радикальных изменений на этих участках фронта нет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ISW заявил о тактически значимых успехах ВСУ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ достигли успехов в районе Бахмута и продолжили контрнаступление как минимум на трех других участках фронта, информирует Институт изучения войны (ISW)".