В Ізюмі відновлюють дитсадок, пошкоджений російськими обстрілами (фото)
Фото: пресслужба Ізюмської МВА
В Ізюмі – одному з найбільш зруйнованих РФ міст Харківської області – йдуть відновлювальні роботи в дитсадку №13.
Умови для дітей створюють у дошкільній установі №13 комбінованого типу.
“Однією з найважливіших частин цього процесу є заміна пошкоджених вікон та дверей, яка здійснюється за участю фонду “Партнерство за сильну Україну”, – повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації. – Вже успішно замінено 45 склопакетів, шість вікон та 12 дверей. Це дозволило значно покращити термоізоляцію та безпеку приміщень, створюючи комфортні умови для дітей та працівників закладу”.
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За інформацією Ізюмської мерії, заміна вікон та дверей – лише частина робіт, які необхідно провести в дитсадку.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 21:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі – одному з найбільш зруйнованих РФ міст Харківської області – йдуть відновлювальні роботи в дитсадку №13".