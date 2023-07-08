Live
  • Субота 08.07.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

В Ізюмі відновлюють дитсадок, пошкоджений російськими обстрілами (фото)

Суспільство 21:15   08.07.2023
Оксана Горун
В Ізюмі відновлюють дитсадок, пошкоджений російськими обстрілами (фото) Фото: пресслужба Ізюмської МВА

В Ізюмі – одному з найбільш зруйнованих РФ міст Харківської області – йдуть відновлювальні роботи в дитсадку №13.

Умови для дітей створюють у дошкільній установі №13 комбінованого типу.

“Однією з найважливіших частин цього процесу є заміна пошкоджених вікон та дверей, яка здійснюється за участю фонду “Партнерство за сильну Україну”, – повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації. –  Вже успішно замінено 45 склопакетів, шість вікон та 12 дверей. Це дозволило значно покращити термоізоляцію та безпеку приміщень, створюючи комфортні умови для дітей та працівників закладу”.

В Ізюмі вставляють вікна в дитсадку
Фото: пресслужба Ізюмської МВА

Читайте також: Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині “одягли” в дерев’яні саркофаги

За інформацією Ізюмської мерії, заміна вікон та дверей – лише частина робіт, які необхідно провести в дитсадку.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків тоне: в соцмережах публікують відео рекордного дощу в місті
Харків тоне: в соцмережах публікують відео рекордного дощу в місті
08.07.2023
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріл
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріл
08.07.2023
ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)
ДТП на трасі під Харковом: машини розбиті, водій у лікарні (фото)
08.07.2023
Біля кордонів Харківщини – понад 10 тис військових РФ: коли вони можуть рушити
Біля кордонів Харківщини – понад 10 тис військових РФ: коли вони можуть рушити
08.07.2023
У Харкові потонув 33-річний чоловік
У Харкові потонув 33-річний чоловік
08.07.2023
Герої оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини до України – Зеленський
Герої оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини до України – Зеленський
08.07.2023

Новини за темою:

18:40
Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягли» в дерев’яні саркофаги
09:10
На Харківщині відкрили ще дві тимчасові переправи через річки
18:09
Узяв у руки невідомий предмет: житель Ізюма потрапив в лікарню після вибуху
11:48
«Все вивезу»: Ізюм отримав сміттєвоз, який розмалював Гамлет (фото)
21:41
єВідновлення: перший ізюмчанин отримав виплати на ремонт житла (документ)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Ізюмі відновлюють дитсадок, пошкоджений російськими обстрілами (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 21:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі – одному з найбільш зруйнованих РФ міст Харківської області – йдуть відновлювальні роботи в дитсадку №13".