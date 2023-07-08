В Ізюмі відновлюють дитсадок, пошкоджений російськими обстрілами (фото)

В Ізюмі – одному з найбільш зруйнованих РФ міст Харківської області – йдуть відновлювальні роботи в дитсадку №13.

Умови для дітей створюють у дошкільній установі №13 комбінованого типу.

“Однією з найважливіших частин цього процесу є заміна пошкоджених вікон та дверей, яка здійснюється за участю фонду “Партнерство за сильну Україну”, – повідомила пресслужба Ізюмської міської військової адміністрації. – Вже успішно замінено 45 склопакетів, шість вікон та 12 дверей. Це дозволило значно покращити термоізоляцію та безпеку приміщень, створюючи комфортні умови для дітей та працівників закладу”.

За інформацією Ізюмської мерії, заміна вікон та дверей – лише частина робіт, які необхідно провести в дитсадку.