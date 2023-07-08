Live
  • Суббота 08.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

В Изюме восстанавливают детсад, поврежденный российскими обстрелами (фото)

Общество 21:15   08.07.2023
Оксана Горун
В Изюме восстанавливают детсад, поврежденный российскими обстрелами (фото) Фото: пресс-служба Изюмской ГВА

В Изюме — одном из наиболее разрушенных РФ городов Харьковской области — идут восстановительные работы в детсаду №13.

Условия для детей создают в дошкольном учреждении №13 комбинированного типа.

«Одной из важнейших частей этого процесса является замена поврежденных окон и дверей, которая осуществляется с участием фонда «Партнерство за сильную Украину», — сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации. — Уже успешно заменено 45 стеклопакетов, шесть окон и 12 дверей. Это позволило значительно улучшить теплоизоляцию и безопасность помещений, создавая комфортные условия для детей и работников заведения».

В Изюме вставляют окна в детсаду
Фото: пресс-служба Изюмской ГВА

Читайте также: Каменных половецких баб в Изюме на Харьковщине «одели» в деревянные саркофаги

По информации Изюмской мэрии, замена окон и дверей — только часть работ, которые необходимо провести в детсаду.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Авиационный удар по Ольшанам на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ
Авиационный удар по Ольшанам на Харьковщине нанесли россияне – Генштаб ВСУ
07.07.2023
ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)
ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)
07.07.2023
Прятался в Харькове и продолжал работать на РФ: задержан предатель из Купянска
Прятался в Харькове и продолжал работать на РФ: задержан предатель из Купянска
08.07.2023
ДТП на трассе под Харьковом: машины разбиты, водитель в больнице (фото)
ДТП на трассе под Харьковом: машины разбиты, водитель в больнице (фото)
08.07.2023

Новости по теме:

18:40
Каменных половецких баб в Изюме на Харьковщине «одели» в деревянные саркофаги
09:10
На Харьковщине открыли еще две временные переправы через реки
18:09
Взял в руки неизвестный предмет: житель Изюма попал в больницу после взрыва
11:48
«Все вывезу»: Изюм получил мусоровоз, который разрисовал Гамлет (фото)
21:41
єВідновлення: первый изюмчанин получил выплаты на ремонт жилья (документ)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Изюме восстанавливают детсад, поврежденный российскими обстрелами (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 21:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме — одном из наиболее разрушенных РФ городов Харьковской области — идут восстановительные работы в детсаду №13".