В Изюме восстанавливают детсад, поврежденный российскими обстрелами (фото)

В Изюме — одном из наиболее разрушенных РФ городов Харьковской области — идут восстановительные работы в детсаду №13.

Условия для детей создают в дошкольном учреждении №13 комбинированного типа.

«Одной из важнейших частей этого процесса является замена поврежденных окон и дверей, которая осуществляется с участием фонда «Партнерство за сильную Украину», — сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации. — Уже успешно заменено 45 стеклопакетов, шесть окон и 12 дверей. Это позволило значительно улучшить теплоизоляцию и безопасность помещений, создавая комфортные условия для детей и работников заведения».

По информации Изюмской мэрии, замена окон и дверей — только часть работ, которые необходимо провести в детсаду.