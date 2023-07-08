В Изюме восстанавливают детсад, поврежденный российскими обстрелами (фото)
Фото: пресс-служба Изюмской ГВА
В Изюме — одном из наиболее разрушенных РФ городов Харьковской области — идут восстановительные работы в детсаду №13.
Условия для детей создают в дошкольном учреждении №13 комбинированного типа.
«Одной из важнейших частей этого процесса является замена поврежденных окон и дверей, которая осуществляется с участием фонда «Партнерство за сильную Украину», — сообщила пресс-служба Изюмской городской военной администрации. — Уже успешно заменено 45 стеклопакетов, шесть окон и 12 дверей. Это позволило значительно улучшить теплоизоляцию и безопасность помещений, создавая комфортные условия для детей и работников заведения».
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По информации Изюмской мэрии, замена окон и дверей — только часть работ, которые необходимо провести в детсаду.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 21:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме — одном из наиболее разрушенных РФ городов Харьковской области — идут восстановительные работы в детсаду №13".